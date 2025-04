Gracze mają powody do radości. Ten reboot ma być wierny grom

Fot. Materiały prasowe

Choć prace na planie rebootu jeszcze się nie zaczęły, Zach Cregger ma bardzo konkretną wizję. Podczas wydarzenia CinemaCon w Las Vegas zapowiedział, czego fani mogą się spodziewać. I wygląda na to, że chce pozostać tak blisko materiału źródłowego, jak to możliwe. Jego wersja ma być też „inna niż wszystkie poprzednie filmy” we franczyzie.

Jaki będzie nowy Resident Evil?

Zach Cregger opisał uczucie, jakie towarzyszy graczom od lat i dodał, że pragnie je odtworzyć w reboocie:

W każdej grze Resident Evil nadchodzi moment, w którym znajdujesz się w wejściu do ciemnego przejścia i pozostał ci tylko jeden strzał z pistoletu. Wiesz, że coś strasznego czeka na ciebie w ciemności. W tej strasznej chwili zdajesz sobie sprawę, że musisz iść do przodu. To coś, co każda gra Resident Evil doprowadziła do perfekcji i co sprawia, że ja i milion innych graczy wracamy do nich od lat.

„Mój film będzie zbudowany w duchu tych gier i będzie podążał za jednym głównym bohaterem z punktu A do punktu B, gdy schodzą coraz głębiej w piekło” dodał Cregger.

Kto zagra główną rolę w reboocie Resident Evil? Ta aktorka dopiero co zdobyła Oscara!

Resident Evil - reżyseria, obsada, premiera

Wersja Zacha Creggera ma powrócić do korzeni serii, czyli do horroru. W dodatku ma być bardziej wierna grom, których początki sięgają 1996 roku. Być może sukces growych adaptacji z The Last of Us na czele pokazał wielu filmowcom, że warto czerpać z materiału źródłowego, ile się da. Shay Hatten, który ma na koncie Johna Wicka 4 i Armię umarłych, będzie współautorem scenariusza. W obsadzie jest Austin Abrams, który niedawno zagrał w filmie Zróbmy zemstę od Netflixa.

Nowy Resident Evil ukaże się 18 września 2026 roku.

