Netflix robi sequel hitu Quentina Tarantino!? Brad Pitt już na pokładzie z innym reżyserem

Choć wiadomość ta krążyła wczoraj po sieci niczym dobry, primaaprilisowy żart, w rzeczywistości okazała się prawdziwa: Netflix rozważa stworzenie sequela produkcji Pewnego razu w... Hollywood z 2019 roku, który byłby poświęcony postaci Cliffa Bootha. Wcielający się w jego rolę Brad Pitt miał dostać od Quentina Tarantino błogosławieństwo w kwestii przekazania scenariusza innej legendzie kina, która może wyreżyserować produkcję dla platformy streamingowej.

Wspomnianą legendą jest nie kto inny jak sam David Fincher, który podpisał swego czasu umowę na wyłączność właśnie z Netfliksem. To na tej zasadzie z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można założyć, że jeśli kolejna część (bądź prequel) Pewnego razu... w Hollywood w ogóle powstanie, będzie za nią odpowiadać streamingowy gigant - jego rzecznicy prasowi jak do tej pory odmawiają komentarza.

Tarantino za swój scenariusz powinien dostać gigantyczne pieniądze, mogąc skupić się na zapowiadanym od długiego czasu, ostatnim filmie w karierze, który stworzy dla studia Sony. Serwis Deadline raportuje, że jest "zrozumiałe", iż Pitt będzie chciał ponownie zagrać Bootha, która to rola przyniosła mu Oscara. Jest jednak "mało prawdopodobne", by Leonardo DiCaprio raz jeszcze wcielił się w Ricka Daltona.

Przeszłość Cliffa Bootha, bohaterskiego weterana i bezwzględnego zabójcy, Tarantino przedstawił już w książce Once Upon A Time In Hollywood : A Novel - rzuciła ona nowe światło na nieumyślne zabicie przez postać własnej żony (harpunem na łodzi) czy związki ze światem przestępczym. Nie jest żadną tajemnicą, że to także uwielbiający X Muzę Booth miał być protagonistą filmu The Movie Critic, wcześniej zapowiadanego jako ostatni w karierze Tarantino, lecz ostatecznie przez niego porzuconego projektu.

