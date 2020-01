Disney+ - w Europie wcześniej. Co z Polską?

Wiemy, że platforma Disney+ miała wejść do Europy 31 marca 2020 roku. Podjęto jednak decyzję o tym, by zmienić tę datę i przyspieszyć premierę o tydzień, czyli na 24 marca 2020 roku. Tego dnia Disney+ będzie dostępne w następujących krajach: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Austria i Szwajcaria. W informacji czytamy też, że latem 2020 roku platforma Disney+ ma premierę w Belgii, Skandynawii oraz w Portugalii.

Potwierdzono, że cena za miesiąc ma wynosić 6,99 euro, a całoroczny abonament to 69,99 euro. Nie podano przyczyn zmiany decyzji dotyczącej daty premiery Disney+ w Europie Zachodniej.

Disney+ - co z Polską?

W amerykańskich mediach, które bazują publikacje na informacji prasowej Disney+ jest tylko wzmianka o Europie Zachodniej. Nadal nic nie wiadomo o premierze w Europie Centralnej i innych krajach świata. Dlatego wciąż nie wiemy, kiedy Disney+ pojawi się w Polsce, ponieważ to przyspieszenie nie dotyczy krajów w naszym regionie. Brak tych informacji sugeruje, że może to nie nastąpić w podanych terminach. Być może plotki premierze w 2021 roku nie są tak niedorzecznie, jak wszyscy sądzili.

Disney+ jednak nie lekceważy rynku polskiego. Od premiery platformy w USA, Holandii i kilku innych krajach na świecie wszystkie nowości od razu debiutują z polskimi napisami lub dubbingiem. Pod tym względem są oni przygotowani do wejścia do Polski.

Przypomnijmy, że jesienią 2020 roku na platformie streamingowej pojawią się trzy wielkie produkcje: 2. sezonThe Mandalorian oraz dwa pierwsze seriale MCU - WandaVision oraz The Falcon and the Winter Soldier.