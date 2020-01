Disney Plus oceniane wyżej niż Apple TV+

Od debiutu Disney Plus i Apple TV+ minęło już kilka tygodni. Firma YouGov we współpracy z Variety Intelligence Platform przebadała, jaką opinię o serwisach mają ich amerykańscy użytkownicy. Najważniejszym wskaźnikiem, jaki przeanalizowano w trakcie ankiety, był ogólny poziom zadowolenia z oferowanych usług. Firma poprosiła użytkowników serwisów VoD, aby ocenili je w skali od 0 do 5. Aż 74% klientów Disney Plus oceniło serwis na cztery bądź pięć gwiazdek, z kolei jedynie 48% respondentów przyznało takie wysokie oceny Apple TV+.

Aby odzwierciedlić ogólnorynkową sytuację nowych graczy, do ankiety włączono także trzy inne platformy: Netflix, Amazon Prime Video oraz Hulu. Najbliżej Disney Plus w ocenie ogólnej uplasował się Netflix z 74% respondentów przyznających najwyższe oceny, zaś najsłabsze Hulu i tak prześcignęło Apple TV+, uzyskując 64% ocen na poziomie 4 lub 5 gwiazdek.

Disney został bardzo wysoko oceniony pod względem jakości interfejsu (77% ocen z górnej części skali), ustępując w tym względzie tylko Netflixowi (aż 88% ocen na 4-5 gwiazdek). I podobnie jak w rankingu ogólnym, tu także Apple okupuje doły listy: jedynie 53% respondentów przyznało, że interfejs TV+ można ocenić na co najmniej 4 gwiazdki. Drugie miejsce od końca zajął Amazon Prime video z 68% najwyższych ocen, a Hulu osiągnęło wynik na poziomie 73%.

Według Variety na tak niską ocenę może mieć wpływ fakt, że Apple TV+ funkcjonuje w ramach kontenera treści filmowych aplikacji Apple TV. Jest tylko jedną ze składowych aplikacji, w której można znaleźć także inne płatne treści. Z tego powodu dotarcie do materiałów Apple Originals jest mocno utrudnione. Z kolei Disney Plus powiela sprawdzony, netflixowy sposób filtrowania i wyświetlania treści, dzięki czemu jego obsługa jest bardziej intuicyjna.

Zobacz także:

Oba serwisy są dopiero na początku swojej kariery w branży VoD, jednak już teraz widać, który z nich cieszy się większą estymą. Jeśli Apple chce na poważnie konkurować z największymi rynkowymi graczami, musi skupić się na poprawie podstawowych elementów systemu. W końcu jak zauważają dziennikarze Variety, aż 25% respondentów w badaniu przeprowadzonym przez PwC przyznało, że jedną z kluczowych cech dobrego serwisu VoD jest przemyślany interfejs. A ten w Apple TV mógłby być znacznie czytelniejszy.