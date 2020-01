20th Century FOX przestaje istnieć. Disney zmienia nazwę studia

Jak donosi The Hollywood Reporter 20th Century Fox będzie teraz nazywać się 20th Century Studios, a Fox Searchlight ma nosić nazwę Searchlight Pictures. Decyzja nie odnosi się do części telewizyjnej, więc póki co oba studia pozostają znane jako 20th Century Fox Television oraz Fox 21 Television Studios.

Nowe logo będziemy widzieć w nowych produkcjach studia oraz w nadchodzących materiałach promocyjnych.

Przypomnijmy, że 20th Century Fox powstało w 1935 roku, gdy doszło do fuzji korporacji Twentieth Century Pictures oraz Fox Film Corporation. Logo 20th Century Pictures wówczas została zmienione na 20th Century Fox.

Fanfary, które kojarzą się każdego z tym logiem, raczej nadal pozostaną, ponieważ zostały one stworzone w 1933 roku, czyli d wa lata przed powstanie 20th Century Fox. Spekuluje się, że samo logo będzie wyglądać tak samo, tylko zamiast słowa Fox pojawi się studios, więc widzowie nie powinni odczuć tej zmiany.

Przypomnijmy, że Disney kupił 21th Century Fox (do tej korporacji należą studia filmowe) w 2019 roku. Decyzja weszła w życie w marcu 2019 roku.