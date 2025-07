Jakie atrakcje w trakcie 4. dnia BellaTOFIFEST 2025? Kulej. Dwie strony medalu to tylko początek

fot. Grzegorz Press / Watchout Studio / Next Film

Kolejny dzień Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST 2025 to kolejne atrakcje przewidziane dla publiczności. Znajdzie się coś dla całych rodzin: Dziadku wiejemy!, ale i hitowe produkcje pokroju Simony Kossak oraz Kulej. Dwie strony medalu. Co jeszcze przewidziano w ramach kolejnego dnia festiwalu? Przedstawiamy dla Was program na dziś.

Warto sprawdzić, co działo się w trakcie poprzedniego dnia BellaTOFIFEST 2025:

Trwa trzeci dzień BellaTOFIFEST 2025. W programie pokazy specjalne, spotkania z twórcami i więcej

Oto program na dziś, tj. 1 lipca 2025 roku:

spotkanie z Janem Peszkiem i Olgą Chajdas po familijnym seansie Dziadku, wiejemy!

rozmowa z Xawerym Żuławskim, Andrzejem Chyrą, Bartoszem Gelnerem, Konradem Elerykiem i Waldemarem Kulejem po filmie Kulej. Dwie strony medalu

spotkanie z Oliwią Zakrzewską, studentką Warszawskiej Szkoły Filmowej i reżyserką Łodzi podwodnej,

pokazy filmów zakwalifikowanych do konkursu ON AIR: To Kill a Mongolian Horse i Nowy Rok, który nigdy nie nadszedł połączony ze spotkaniem z Bogdanem Mureșanu,

pokazy filmów z selekcji FROM POLAND: Simona Kossak połączona ze spotkaniem z Adrianem Pankiem, Olgą Bołądź i Krystianem Pestą oraz To nie mój film połączony ze spotkaniem z Marią Zbąską,

projekcje trzech filmów z pasma Niepokorne: Łódź podwodna, Posłuchaj, co chcę Ci powiedzieć oraz Gdy powieje harmattan połączone ze spotkaniami z ich reżyserkami: Oliwią Zakrzewską, Małgorzatą Imielską i Edytą Wróblewską,

pokaz filmu Pan Olbrychski i spotkanie z Robertem Wichrowskim oraz Ewą Ogórek-Wichrowską.

Spotkania z twórcami i twórczyniami są bezpłatne dla publiczności.