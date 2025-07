Batman i Superman z DCU już się poznali? To niewykluczone

fot. DC Comics

Reklama

Nowy Człowiek ze stali niebawem zaprezentuje swoje umiejętności na wielkim ekranie, ale fani czekają dalej na doniesienia dotyczące Mrocznego Rycerza, o którym w DCU Jamesa Gunna ani słychu ani widu poza krótkim występem w kreskówce Koszmarne Komando. Wielu fanów zastanawia się, w jaki sposób dojdzie do spotkania legendarnych postaci. Niektórzy z nich przewidują, że to właśnie film z duetem tych dwóch będzie kolejnym projektem Gunna. Na przestrzeni komiksowej historii Bruce Wayne i Clark Kent poznawali się na różne sposoby, które retconowano z biegiem lat. Czy zobaczymy ich pierwsze spotkanie w DCU, a może obaj się już znają?

Kto zagra Wonder Woman w DCU? James Gunn o aktorce z Gwiezdnych Wojen: „Byłaby świetna”

Z udzielonych informacji odnośnie Batmana i Supermana wiadomo, że obaj działają w DCU już od jakiegoś czasu. Człowiek ze stali od trzech lat ratuje ludzi. Kreskówka Koszmarne Komando pokazała też, że Batman jest również aktywnym mścicielem na terenie Gotham od paru lat. Czy to oznacza, że te postaci już się znają? James Gunn nie wykluczył takiej możliwości.

Cóż, po pierwsze, to wcale nie wiadomo, czy [Superman] już nie widział człowieka przebranego za nietoperza. Wydaje mi się, że nawet jeśli tak było, to dostrzegłby w nim pokrewną duszę, ponieważ byłaby to kolejna szalona osoba z pomylonym kostiumem, choć z innymi intencjami od niego.

Na podstawie słów reżysera trudno jednoznacznie stwierdzić, czy Superman i Batman z DCU już się znają, ale jest to na pewno możliwość, której nie można wykluczyć. Wiadomo w końcu o The Brave and the Bold, że film opowie o Waynie, który ma już syna, więc Mrocznym Rycerzem powinien być od lat. Miałoby to sens, żeby obaj przynajmniej o sobie usłyszeli. Z jednej strony to ciekawe rozwiązanie, ponieważ pozwalające od razu skupić się na ich relacji bez poświęcania czasu na pierwsze zapoznanie, a z drugiej wielu oczekiwałoby właśnie tego drugiego, bo byłoby to na pewno okazją na wiele sporów między herosami.

Tych aktorów fani chcieliby zobaczyć w roli Batmana [TOP 10]