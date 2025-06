Kto zagra złoczyńcę filmu Street Fightera? Sprzeczne doniesienia w sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według dziennikarza Jeffa Sneidera aktor Walton Goggins ma zagrać głównego złoczyńcę filmu Street Fighter, czyli dobrze znanego z gier M. Bisona. W pierwszej ekranizacji z lat 90. w tę postać wcielił się Raul Julia. Jednak reporter z Nexus Point News – również posiadający wiarygodne źródła – zdementował te doniesienia. Twierdzi, że Goggins był co prawda brany pod uwagę, ale odrzucił propozycję już dawno temu. Na ten moment obsada oficjalnie nie została potwierdzona, więc sprzeczne informacje jedynie wprowadziły zamieszanie wśród fanów.

Street Fighter – obsada

Wcześniejsze, bardziej wiarygodne doniesienia sugerowały, że w filmie wystąpią:

Andrew Koji jako Ryu

Jason Momoa jako Ken

Noah Centineo jako Blanka

Roman Reigns jako Akuma

Gdy ogłaszano te nazwiska, podkreślano, że aktorzy są na etapie finalizowania umów.

Potencjalna obsada Street Fightera - zdjęcia

Czym jest seria gier Street Fighter?

Seria Street Fighter, zapoczątkowana w 1987 roku, to kultowa marka bijatyk, skupiona na intensywnych starciach jeden na jednego między barwnymi wojownikami z całego świata. Fabuła kręci się wokół globalnego turnieju sztuk walki, który staje się polem rywalizacji zarówno dla bohaterów, jak i złoczyńców. Głównym antagonistą jest M. Bison – przywódca przestępczej organizacji Shadaloo, wykorzystujący turniej do realizacji własnych celów. Na pierwszym planie są Ryu i Ken – przyjaciele i rywale, trenujący ten sam styl walki i dążący do doskonałości w boju.

Data premiery filmu nie została ustalona.