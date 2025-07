Oppenheimer to "moralny unik"? James Cameron ma jeden problem z dziełem Nolana

materiały prasowe

Kilka dni temu informowaliśmy Was, że James Cameron przymierza się do adaptacji książki Ghosts of Hiroshima autorstwa Charlesa Pellegrino, która na amerykańskim rynku ma oficjalnie zadebiutować 5 sierpnia. Legendarny reżyser weźmie na warsztat m.in. historię mężczyzny, który przeżył oba wybuchy bomb atomowych - zarówno w Hiroszimie, jak i w Nagasaki. Kanadyjczyk chce skupić się na relacji ocalałych, szczegółowo przedstawiając także przebieg samych bombardowań i ich następstwa.

W rozmowie z serwisem Deadline Cameron porównuje jednak również swoje nadchodzące dzieło do oscarowego Oppenheimera. Choć sam przyznaje, że "nie chce krytykować pracy innego filmowca", i tak ma jeden konkretny problem z produkcją Christophera Nolana - wszystko rozbija się o aspekt moralności zaklęty w (nie)przedstawieniu losów ofiar. Zapytany o to, czy zaskoczył go boxoffice'owy sukces Oppenheimera, twórca Avatara stwierdza:

Tak, ciekawe jest też to, od czego ten film trzymał się z daleka. Uwielbiam sposób realizacji tej produkcji, ale czułem, że moralnie uchyla się ona od odpowiedzialności. Przecież to nie tak, że Oppenheimer nie wiedział, jakie będą efekty (pracy jego zespołu - przyp. aut.). W filmie jest jedna króciutka scena, w której to widać - a naprawdę nie lubię krytykować pracy innego filmowca, ale to zaledwie chwila, w czasie której główny bohater widzi zwęglone ciała, a później dowiadujemy się, jak bardzo go to poruszyło. Czułem jednak, że to ucieczka od tematu. Nie wiem, może studio lub Chris uznali, że to zbyt kontrowersyjna kwestia, ale ja sam chciałbym się na tym właśnie skupić.

Cameron dodał jeszcze:

Dobrze, podniosę tu rękę. Zrobię to, Chris. Nie ma żadnego problemu. Przyjdź na premierę mojego filmu i powiedz mi kilka miłych rzeczy.

Warto przypomnieć, że niedługo po premierze Oppenheimera w podobnym tonie wypowiadał się Spike Lee. Stwierdził on, że warto było poświęcić "choć kilka minut" na przedstawienie losów samych ofiar, które w czasie wybuchu "wyparowały", lub które długo po atakach wciąż były "napromieniowane".

