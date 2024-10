Tak brzmi Dragon Age: Straż Zasłony. Hans Zimmer przygotował główny motyw muzyczny

fot. EA

Do sieci trafił już główny motyw muzyczny z gry Dragon Age: Straż Zasłony. Odpowiada za niego nagrodzony Oscarami kompozytor Hans Zimmer oraz Lorne Balfe, który już wcześniej miał okazję współpracować z Zimmerem nad muzyką do takich gier, jak między innymi Assassin’s Creed III czy Call of Duty: Modern Warfare 2.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza okazja do tego, by przekonać się "jak brzmi Dragon Age: The Veilguard". Na oficjalnym kanale marki możecie znaleźć też pięć odcinków podcastu, który skupia się na postaciach towarzyszy z nowej odsłony cyklu.

Premiera Dragon Age: Straż Zasłony już 31 października. Gra od tego dnia dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.