Martwe zło powraca. Znamy tytuł i datę premiery filmu Sébastiena Vaničeka

Martwe zło to kultowa seria krwawych horrorów, które zapoczątkował Sam Raimi zanim stworzył trylogię o przygodach Spider-Mana. Seria ta w ostatnich latach odżyła, a Martwe zło: Przebudzenie było powrotem do wysokiej formy po dziesięciu latach od remake'u Fede Alvareza. Przyszłość też maluje się w jasnych barwach. Zapowiedziano dwa filmy - jeden w reżyserii Sébastiena Vaničeka, a drugi od Francisa Galluppiego. Do tego planowana jest produkcja animowana, która pozwoliłaby wrócić do roli Asha Bruce'owi Campbellowi.

O ile o dwóch ostatnich projektach na razie nie dostaliśmy więcej informacji, to Sébastien Vaniček za pośrednictwem swojego Instagrama zdradził tytuł i prawdopodobną datę premiery swojego filmu z serii. Będzie on zatytułowany Evil Dead Burn, a jego premiera najpewniej odbędzie się w 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej pierwsza wersja scenariusza jest gotowa, a produkcja niedługo ruszy pełną parą.

