Żołnierze kosmosu wkrótce w VR. Zapowiedziano grę Starship Troopers: Continuum

fot. materiały prasowe

Reklama

Kolejna popkulturowa marka zostanie już wkrótce przeniesiona do wirtualnej rzeczywistości. Tym razem mowa o Żołnierzach kosmosu, którzy doczekają się gry zatytułowanej Starship Troopers: Continuum. Będzie to sieciowa strzelanka z elementami roguelike, w której gracze zmierzą się z wrogami w 3-osobowych drużynach. Co ciekawe, w obsadzie powraca znany z filmowej serii Casper Van Dien.

Jesteśmy podekscytowani pracując z XR Games nad wcieleniem Starship Troopers: Continuum w życie w VR. Energia, atmosfera i akcja Żołnierze kosmosu idealnie pasują do doświadczenia w wirtualnej rzeczywistości. Nie możemy doczekać się, aż fani będą mogli dołączyć do Johnny'ego Rico, staną do walki z robalami i po raz pierwszy zanurzą się w świecie Żołnierze kosmosu w VR - powiedział Lance Sloane z Sony Pictures Entertainment.

Premiera Starship Troopers: Continuum na Meta Quest 2 i 3 już 17 października. Nieco dłużej, bo do 31 października, trzeba będzie poczekać na debiut gry na PlayStation VR2.