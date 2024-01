Empire Of The Summer Moon - Taylor Sheridan zajmie się adaptacją książki o Komanczach

fot. Paramount Pictures

Taylor Sheridan jest wielkim pasjonatą historii rdzennych Amerykanów. Chętnie umieszcza ich wątki w swoich produkcjach tworzonych dla Paramount, jak Yellowstone, 1883 czy Stróżowie prawa: Bass Reeves. Dlatego bardzo zależało mu na uzyskaniu praw do ekranizacji książki pt. Empire of the Summer Moon: Quanah Parker and the Rise and Fall of the Comanches, the Most Powerful Indian Tribe in American History. Ostatecznie wygrał licytację i zajmie się produkcją wraz z Jenny Wood za pośrednictwem studia Bosque Ranch. Ponadto słynny twórca napisze scenariusz oraz wyreżyseruje ten projekt.

Empire Of The Summer Moon - o czym jest książka?

Książka przedstawia wyczerpującą relację historyczną z trwającej cztery dekady walki między plemieniem Komanczów a białymi osadnikami o kontrolę nad amerykańskim Zachodem. Quanah był uważany za jego największego wodza.

Komanczowie byli legendarnymi wojownikami, a młodzi chłopcy potrafili jeździć konno na oklep już w wieku 6 lat. Byli mistrzami w posługiwaniu się łukiem i włócznią, dzięki czemu powstrzymali północny najazd kolonialnej Hiszpanii z Meksyku oraz francuską ekspansję na zachód od Luizjany. Część historii z książki dotyczy matki Quanah, Cynthii Ann Parker, która miała 9 lat, kiedy została porwana przez Komanczów. Ostatecznie została adoptowana przez plemię i miała trójkę dzieci z wodzem. Po wielu latach została odnaleziona i zmuszona do powrotu do białego społeczeństwa. Choć Komanczowie odepchnęli Hiszpanów i Francuzów to z uzbrojonymi osadnikami, którzy stworzyli jednostki policyjne znane jako Strażnicy Teksasu, już sobie nie poradzili.

Autor książki, S.C. Gwynne, powiedział:

Nie znam nikogo bardziej wykwalifikowanego do przeniesienia Empire of the Summer Moon na ekran niż Taylor Sheridan. Posiada głębokie i zniuansowane zrozumienie zarówno mitu, jak i rzeczywistości Starego Zachodu. Jestem zachwycony, że podejmuje się tego projektu.

