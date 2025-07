Kultowy "celowniczek" powraca. Zwiastun gry The House of the Dead 2 Remake

fot. materiały prasowe

Strzelanki na szynach, czyli tak zwane "celowniczki", swego czasu cieszyły się sporą popularnością. Z biegiem lat zainteresowanie nimi zaczęło jednak słabnąć, a fani gatunku nie mieli ostatnio zbyt wielu powodów do radości. Już wkrótce może się to zmienić za sprawą nadchodzącego remake'u The House of the Dead 2. W sieci pojawił się nowy zwiastun tej produkcji. Zobaczcie sami, jak się prezentuje.

Nowa, odświeżona wersja kultowej produkcji z 1998 roku zaoferuje m.in. unowocześnioną oprawę audiowizualną z możliwością włączenia klasycznej ścieżki dźwiękowej. Oprócz tego twórcy z polskiego studia Forever Entertainment zadbali o kooperację, wiele ścieżek postępu oraz różnorodne tryby rozgrywki. Podstawy gameplayu pozostaną jednak wierne oryginałowi, co z pewnością ucieszy fanów serii.

The House of the Dead 2 Remake - premiera 7 sierpnia na PC (Steam, GOG) oraz konsoli Nintendo Switch.