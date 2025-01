Kolejny złoczyńca wraca do kanonu Gwiezdnych Wojen. Zaczynał jako... zabawka

fot. materiały prasowe

Gwiezdne Wojny to uniwersum tak duże, że można się w nim łatwo pogubić. Podobne przeświadczenie miał Disney, który z tego powodu postanowił oddzielić to, co było wcześniej od własnego kanonu. Więcej o tym możecie przeczytać w tekście Adama Lufta.

W dobie popularności Oryginalnej Trylogii, jeszcze przed powstaniem Prequeli, triumfy święciły różnego rodzaju zabawki. Po Powrocie Jedi były plany na kontynuowanie różnych serii zabawek, które opowiadałyby pewną historię. To wtedy zaprojektowano niejakiego Atha Prime, który miał być głównym złoczyńcą. Pomysł pogrzebano, ale po wielu latach postanowiono do niego powrócić. Będzie on teraz złoczyńcą w nowej serii komiksów Star Wars: Jedi Knights.

Za komiks odpowiedzialny jest scenarzysta Marc Guggenheim. Za stronę wizualną odpowiada Madibek Musabekov. O przywróceniu do życia Atha Prime opowiedział Mark Paniccia, który też pracuje nad komiksem.

Zobaczyliśmy oryginalny projekt i od razu nas on kupił. Co za fajna postać do przywrócenia do kanonu i to w perfekcyjnej do tego książce.

Star Wars: Jedi Knights - o czym?

Akcja komiksu dzieje się na kilka lat przed wydarzeniami z Mrocznego Widma. Historia ma śledzić losy pojedynczych Jedi i ich przygód w czasach względnego pokoju przed Wojnami Klonów. Ma powrócić Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Yoda i wielu innych. Atha Prime w tej historii ma być złoczyńcą i tyranem na jednej z planet, która przeciwstawia się Republice i Zakonowi Jedi.

Uwielbiam pomysł tego, że Jedi to obrońcy pokoju w galaktyce, [...] Jestem wielkim fanem Wojen Klonów jak wszyscy inni, ale naprawdę chciałem zobaczyć, jak Jedi załatwiali takie sprawy przed wojną. - powiedział Marc Guggenheim.

