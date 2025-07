Jessica Jones może wrócić na dłużej. Pójdzie śladami Punishera?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Kilku bohaterów i złoczyńców z zakątka uniwersum Marvela, które należało przed laty do Netflixa, na czele z Daredevilem, Punisherem i Kingpinem wróciło w ramach Kinowego Uniwersum Marvela wraz z istotnymi postaciami pobocznymi. Następna w kolejce jest Jessica Jones, która - jak wynika z nowych doniesień - może pójść śladami Franka Castle, który najpierw wrócił w Daredevil: Odrodzenie, a dalej ma otrzymać swój solowy projekt i wystąpić u boku Toma Hollanda w Spider-Man: Brand New Day.

Jessica Jones pójdzie śladami Punishera?

Od jakiegoś czasu wiadomo, że Jessica Jones powróci w 2. sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie. Były też plotki sugerujące, że Krysten Ritter może otrzymać nową wersję i przedłużenie poprzedniego serialu, w którym grała główną rolę. Nowe doniesienia w tej sprawie zapewnił Daniel Richtman, którego informacje często się sprawdzały. Jego zdaniem faktycznie Ritter może dostać serial, ale nowością w sprawie jest też opcja, w której otrzyma solowy projekt pokroju tego, w którym zobaczymy Jona Bernthala. Oznacza to, że będzie to niepełnometrażowa produkcja trwająca około godziny lub niewiele więcej.

Zdaniem Richtmana rozmowy wewnątrz Marvel Studios w tej sprawie trwają.

Jak Jessica Jones powinna wrócić do MCU?

Moim zdaniem, jako wielkiego fana netfliksowych seriali, spośród tych dwóch możliwości lepiej byłoby porzucić pomysł na serial. Jessica Jones była jakościową produkcją, ale nie uniknęła dłużyzn i niepotrzebnych wątków. Na drugim biegunie znajdują się seriale Marvel Studios, które są z kolei krótsze i bardziej skondensowane, co nie wyciska pełni potencjału z telewizyjnego formatu. Najlepsze byłoby stworzenie produkcji 8-10 odcinkowej, ale nie jest to format, który gra w duszy Marvel Studios. Z tego powodu uważam, że w tym przypadku o wiele lepsze byłoby skupienie się na jednej, konkretnej sprawie, co pasuje do Jones jako prywatnej detektyw.

