Pokazano ważną scenę z Fantastycznej 4 w całości. Zobaczcie sami

Opublikowano w całości scenę, podczas której członkowie drużyny jedzą kolację. Sue i Reed przychodzą na nią spóźnieni, ale za to mają do przekazania ważną informację – superbohaterka jest w ciąży. To kluczowy moment zarówno dla Pierwszej Rodziny, jak i dla filmu. Ich syn Franklin Richards jest jedną z najpotężniejszych postaci w komiksach Marvela. Możemy się także domyślać, że jego rodzice zrobią wszystko, by go chronić. Nawet jeśli musieliby złamać kilka superbohaterskich zasad.

Fantastyczna 4: nowy spot

Scenę, podczas której Sue informuje drużynę, że jest w ciąży, możecie zobaczyć poniżej:

Fantastyczna 4: opis fabuły

Akcja filmu toczy się w tętniącym życiem retrofuturystycznym świecie, inspirowanym estetyką lat sześćdziesiątych. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki przedstawi kultową Pierwszą Rodzinę Marvela: Reeda Richardsa aka Mistera Fantastica, Sue Storm aka Niewidzialnej Kobiety, Johnny’ego Storma aka Ludzkiej Pochodni oraz Bena Grimma aka Stwora. Bohaterowie staną w obliczu największego zagrożenia, z jakim do tej pory się mierzyli – będą musieli obronić Ziemię przed potężnym kosmicznym bytem Galactusem i jego tajemniczą heroldką. Złowrogi przeciwnik planuje pochłonąć całą planetę wraz ze wszystkimi jej mieszkańcami.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - premiera filmu odbędzie się 25 lipca 2025 roku.