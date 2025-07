Wystartowało 18. Kameralne Lato 2025. Program i szczegóły festiwalu filmowego

fot. kameralnelato.pl

Reklama

Kameralne Lato to tygodniowe święto kina i kultury, które angażuje lokalną społeczność Radomia i inspiruje młodych twórców i twórczynie. Festiwal organizowany przez Stowarzyszenie FILMFORUM po raz kolejny łączy filmowe konkursy z działaniami edukacyjnymi i wydarzeniami branżowymi, stawiając w tym roku na jeszcze bardziej atrakcyjną strefę plenerową.

Kameralne Lato odbędzie się w dniach od 6 do 12 lipca. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. NaEKRANIE.pl objęło patronat medialny nad festiwalem.

Kameralne Lato na ulicach Radomia

Sercem festiwalu w 2025 roku staną się Fontanny przy ul. Żeromskiego. To właśnie tam, 6 lipca, odbyło się uroczyste otwarcie w Kamienicy Deskurów, gdzie dotarła muzyczna parada z udziałem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, by rozpocząć filmową część festiwalu plenerowym pokazem „Barbie” Grety Gerwig.

W kolejnych dniach na publiczność czeka jeszcze więcej seansów pod chmurką. NIEBO NAD RADOMIEM, czyli plenerowe kino KAMERALNEGO LATA, wraca w rozbudowanej odsłonie. Codziennie od wtorku do piątku na leżakach przed hotelem Hilton Garden Inn odbywać się będą wieczorne seanse polskich filmów, poprzedzone spotkaniami z ich twórcami i twórczyniami. W programie znalazły się m.in. „Horror Story” z udziałem Pauliny Gałązki, „Misie” zapowiadane przez Wojciecha Solarza i Sebastiana Stankiewicza, „Tonia” poprzedzona rozmową z reżyserem Marcinem Bortkiewiczem i Adamem Bobikiem oraz kultowy „Poranek kojota”, który do Radomia przywiezie osobiście Olaf Lubaszenko. Spotkania poprowadzi Łukasz Adamski.

fot. kameralnelato.pl

Plac przy Fontannach na Żeromskiego zamieni się również w KAMERALNE STUDIO FESTIWALOWE, czyli przestrzeń rozmów prowadzonych na żywo z zaproszonymi gośćmi i gościniami. Wydarzenie połączy świat radia z żywą festiwalową energią.

Nie zabraknie także widowisk. Po kilkuletniej przerwie wraca FILMOWA SCENA SPECJALNA, czyli spektakularna, przepełniona akcją inscenizacja z udziałem aktorów, kaskaderów i funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu. Za realizację odpowiadają m.in. reżyser Marcin Bortkiewicz i operator Michał Rytel-Przełomiec, a główną rolę zagra Wojciech Solarz.

fot. kameralnelato.pl

Na aktywnych i ciekawych wyzwań czeka KRANOBUDKA – filmowy eksperyment, w ramach którego każda chętna osoba będzie mogła wejść na otwarty plan zdjęciowy, by współtworzyć krótkie scenki, kręcone bez cięć montażowych.

W programie wydarzeń plenerowych znajdą się także: potańcówka w stylu retro organizowana przez Łaźnię – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galerię, widowisko EUROPA w formie spektaklu historycznego, koncert TRANSLOCATION Marzeny Majcher z multimedialnymi wizualizacjami Andrzeja Wojciechowskiego oraz plenerowe warsztaty muzyczne prowadzone przez Radomską Szkołę Rocka. Melomanów i melomanki przyciągnie również koncert TRIBUTE TO POLISH CINEMA, czyli emocjonalne i zmysłowe doświadczenie – pełne rytmu, pasji i pozytywnej energii, w wykonaniu Symbiosis Live Session.

fot. kameralnelato.pl

Konkursy Filmowe - Hyde Park i Wysokie Loty

Na Kameralnym Lecie konkursy filmowe to coś znacznie więcej niż tylko rywalizacja – to przestrzeń pełna pasji, odwagi twórczej i niepowtarzalnej energii. Kultowy Konkurs Filmów Odrzutowych HYDE PARK od lat udowadnia, że kino niezależne ma się świetnie i nie boi się żadnych tematów ani form wyrazu. To tu spotykają się bunt, humor i artystyczna bezkompromisowość – wszystko pod czujnym okiem Michała Grosiaka i Marty Karnkowskiej, którzy selekcjonują filmy odważne, szczere i zaskakujące. HYDE PARK to filmowa petarda – miejsce, gdzie publiczność nie tylko ogląda, ale też decyduje, który film zwycięży.

Inne, lecz równie intensywne emocje towarzyszą Ogólnopolskiemu Konkursowi Filmów Młodzieżowych WYSOKIE LOTY. Choć młodszy, już teraz zdobywa uznanie jako wyjątkowa platforma dla twórczyń i twórców poniżej 20. roku życia. Prezentowane tu filmy to nie szkolne etiudy, lecz pełne emocji i świeżości opowieści, które dają wgląd w świat widziany oczami młodego pokolenia. To kino, które mówi własnym głosem, często o sprawach ważnych i osobistych – bez kalkulacji, za to z ogromną wrażliwością. Jury złożone z uznanych postaci polskiego kina (Małgorzata Imielska, Grzegorz Jach, Bodo Kox i Wojciech Solarz) nie tylko wybierze najlepsze filmy, ale również przekaże młodym artystom i artystkom cenne wskazówki, wspierając ich rozwój.

Rozdanie nagród w konkursach odbędzie się podczas gali finałowej 4. FREEDOM Film Festival.

fot. kameralnelato.pl

Sekcje edukacyjna i branżowa

Od początku swojego istnienia KAMERALNE LATO to nie tylko widowiskowe wydarzenia i konkursy filmowe, ale też przestrzeń spotkania, dialogu i rozwoju dla osób stawiających pierwsze kroki w świecie filmu. W ramach sekcji edukacyjnej odbędą się m.in. Mazowieckie Warsztaty Filmowe ABC PRACY Z KAMERĄ, międzynarodowy projekt TOGETHER – realizowany z udziałem młodzieży z Polski, Malty, Niemiec, Węgier i Włoch – oraz debata „Nowe pokolenie, nowe zagrożenia” poświęcona roli filmu w edukacji i profilaktyce społecznej.

Na najmłodszych festiwalowiczów i festiwalowiczki czeka sekcja KAMERALNE LATO DZIECIOM, która obejmuje pokaz animacji „Po prostu super!” i inspirujące warsztaty filmowe „Twoje talenty są Twoją siłą” prowadzone przez nadkom. Justynę Stanik-Rybak, mł. asp. Jolantę Matejek i Jarosława Basaja oraz „Wehikuł czasu – magiczna podróż po świecie kina śladem starych sprzętów” przygotowane przez speca w temacie – Alberta Kicińskiego.

fot. kameralnelato.pl

Osoby rozpoczynające profesjonalną karierę w świecie filmu będą mogły natomiast wziąć udział w 6. edycji SCRIPTMARKET.PRO – programie skupionym na rozwoju młodej branży filmowej. W planie: sesja pitchingowa, warsztaty, debaty, wykłady i panele prowadzone przez osoby specjalizujące się w różnych dziedzinach przemysłu filmowego. To przestrzeń do konfrontacji własnych pomysłów z wiedzą praktyczną oraz szansa na zdobycie cennych wskazówek i kontaktów zawodowych.

Wydarzenia zwieńczy oficjalny finał programów edukacyjnych w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.

Sprawdźcie szczegółowy program pod tym linkiem.