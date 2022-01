FBI: Most Wanted - Dylan McDermott nowym głównym bohaterem serialu

fot. materiały prasowe

Nominowany do nagrody Emmy Dylan McDermott zagra główną rolę w serialu FBI: Most Wanted. Aktor zastąpi Juliana McMahona, który odchodzi z serialu po prawie trzech sezonach. McMahon wcielał się w produkcji w postać Jessa LaCroixa, szefa zespołu FBI Most Wanted Unit przydzielonego do najbardziej ekstremalnych przypadków. Ostatni odcinek z jego udziałem zostanie wyemitowany 8 marca.

McDermott ma zadebiutować w FBI: Most Wanted w 17. odcinku obecnego sezonu, który zostanie wyemitowany w kwietniu. Nie ma jeszcze żadnych szczegółów na temat jego roli, jednak zagra nową postać, nie wcieli się w LaCroixa.

FBI: Most Wanted jest popularną produkcją stacji CBS, którą ogląda średnio 8,8 mln widzów. Producentami wykonawczymi serialu są Dick Wolf, David Hudgins, Todd Arnow, Arthur W. Forney i Peter Jankowski.

