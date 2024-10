Nawet Citadel z Indii będzie lepszy niż serial braci Russo. Nowy zwiastun

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Citadel: Honey Bunny to spin-off Citadel w reżyserii braci Russo, który wzbudza spore zainteresowanie. Zwłaszcza że widzowie uważają, iż historia wyprodukowana w Indiach zapowiada się znacznie lepiej niż oryginał twórców Avengers: Koniec gry, który powstał przy kosmicznym budżecie. Nowy zwiastun tego spin-offa obiecuje dynamiczną, efektowną akcję, której - według recenzji - brakowało pierwszemu serialowi w tym uniwersum. Co więcej, Citadel: Diana, czyli spin-off osadzony we Włoszech, również spotkał się z lepszymi ocenami niż produkcja braci Russo.

Citadel: Honey Bunny - zwiastun

Citadel: Honey Bunny - opis fabuły

Kaskader Bunny (Varun Dhawan) angażuje do zlecenia na boku zmagającą się z problemami aktorkę Honey (Samantha). Oboje zostają wciągnięci w pełen akcji, szpiegostwa i zdrady świat, gdzie gra toczy się o wysoką stawkę. Lata później, gdy dopada ich niebezpieczna przeszłość, żyjący w separacji Honey i Bunny muszą się zjednoczyć i walczyć, aby chronić swoją córkę Nadię.

Citadel: Honey Bunny - szczegóły

Twórcom serialu zależało na tym, by sceny walk, pościgów czy strzelanin były efektowne i autentyczne. Dlatego grający główne role Varun Dhawan i Samantha sami wykonywali wszystkie choreografie scen bez pomocy dublerów, zgodnie z obecnym standardem kina akcji wyznaczonym przez serię John Wick oraz prace Toma Cruise'a.

Serial został wyreżyserowany przez Raja & DK (Raj Nidimoru i Krishna DK), a za scenariusz odpowiadał Sita R. Menon oraz Raj & DK. Serial został wyprodukowany przez D2R Films, Amazon MGM Studios, a jego producentami wykonawczymi są bracia Russo (AGBO): Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot i Scott Nemes z AGBO, wraz z Davidem Weilem.

Premiera w Prime Video odbędzie się 7 listopada.