Wiemy, kiedy zobaczymy Supermana ponownie na ekranie. Nowe spoty telewizyjne stawiają herosa w złym świetle

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Przewidywania finansowe wskazują, że Superman będzie nie lada hitem i świetnym startem dla rodzącego się DCU Jamesa Gunna. Reżyser z kolei zdradził w nowym wywiadzie, kiedy zobaczymy Człowieka ze stali ponownie na ekranie. Wygląda na to, że rozłąka z Kryptończykiem nie potrwa zbyt długo.

Clark Kent czy Superman? Film wyjaśnia, dlaczego nikt nie widzi, że to ta sama osoba

James Gunn w rozmowie z Phase Zero zdradził, że "ma pomysły na to, co dalej się stanie w uniwersum", a na Człowieka ze stali nie powinniśmy czekać dłużej niż "dwa lata". Najprawdopodobniej miał w tym momencie na myśli bezpośrednią kontynuację do Supermana, ponieważ w dalszej części wywiadu dodał, że Clarka zobaczymy jeszcze wcześniej niż za dwa lata. Jakiś czas temu zapowiadano duże cameo w 2. sezonie Peacemakera, więc niewykluczone, że będzie nim właśnie Superman. Jeśli nie, to w przyszłym roku ujrzymy film Supergirl: Woman of Tomorrow, w którym pojawienie się Człowieka ze stali miałoby jeszcze więcej sensu.

Reżyser przyznał też, że obecnie Hall of Justice, czyli siedzibę Ligi Sprawiedliwości, zajmuje Justice Gang, a konkretnie Maxwell Lord, który jest właścicielem budynku. Możliwe jednak, że nie potrwa to długo, a w przyszłych rozdziałach DCU zobaczymy, jak ta siedziba staje się własnością Ligi.

Nowe spoty telewizyjne Supermana

W sieci zadebiutowały też dwa spoty telewizyjne, a jeden z nich zdradził potencjalny spoiler na temat filmu. Z dotychczasowych materiałów wiedzieliśmy, że Superman twierdził, iż rodzice wysłali go na Ziemię, żeby stał się jej bohaterem i chronił ludzi na tej planecie. Tymczasem w nowym spocie widzimy billboard, na którym jest napisane, że Człowiek ze stali został tak naprawdę wysłany na misję podboju świata. Tu pojawiają się dwie opcje. Albo Jor-El, jego biologiczny ojciec, ma niecne plany w stosunku do Ziemian i nie jest wcale dobrym człowiekiem albo materiały zostały zmanipulowane przez Lexa Luthora, który próbuje nastawić mieszkańców przeciwko Człowiekowi ze stali.

Figurki Ultramana - zdjęcia

Nowe zdjęcie zabawek McFarlane Toys pokazało lepsze spojrzenie na Ultramana, czyli przeciwnika Człowieka ze stali z podobnymi umiejętnościami. Oto, jak się prezentuje:

