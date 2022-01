FBI: Most Wanted - Julian McMahon odchodzi z serialu. Kiedy jego ostatni odcinek?

fot. materiały prasowe

Julian McMahon grał jedną z głównych ról w serialu FBI: Most Wanted przez trzy sezony. Według portalu Deadline aktor podjął decyzję o odejściu z serialu. W oświadczeniu opublikowanym na łamach tłumaczy, że chce szukać nowych aktorskich wyzwań. Dlatego też z twórcami omawiali przez jakiś czas, jak najlepiej pożegnać postać i co zrobić, by naturalnie wypełnić pustkę po jego odejściu.

Ostatni odcinek z McMahonem zostanie wyemitowany w USA już 8 marca 2022 roku. Pojawi się wówczas też nowa postać, która go zastąpi w grupie bohaterów. Twórcom zależało na tym, by nastąpiło to naturalnie, by uczucie pustki nie przytłoczyło widzów.

Szczegóły fabuły pożegnania postaci nie są znane. Zdjęcia do ostatniego odcinka z aktorem mają zostać nakręcone pod koniec stycznia 2022 roku. Nie wiadomo też, kim będzie jego następca.

W obsadzie serialu wciąż pozostają Roxy Sternberg jako Sheryll Barnes, Keisha Castle-Hughes jako Hana Gibson, Miguel Gomez jako Ivan Ortiz oraz Alexa Davalos w roli Kristin Gaines.

