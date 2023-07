Flash - tak wygląda zaskakujący złoczyńca. Do tej pory nie było go w promocji filmu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. DC

Sam Williams to osoba, które tworzyła modele koncepcyjne na potrzeby Flasha. Podzielił się on w mediach społecznościowych swoją pracą przy czarnym charakterze, który był trzymany w tajemnicy. Chodzi o Dark Flasha, którym stał się młodszy Barry Allen z filmu. Spędził on całe życie na tym, by zapobiec śmierci Batmana (Michael Keaton) i Supergirl (Sasha Calle).

Dark Flash - tak wygląda złoczyńca

W poście Williams napisał, że jest dumny ze swojego konceptu, ale przyznaje, że był on wyzwaniem.

- Jestem z tego dumny. Wyzwaniem było to, że to zadanie bardziej przypominało tworzenie stwora, niż rekwizytu czy kostiumu, ale jednocześnie była to miała odmiana. Według mnie to jedna z najbardziej udanych rzeczy, które zrobiliśmy we Flashu.

Williams przyznaje, że sam tego nie stworzył, bo cały koncept był efektem grupowej kolaboracji. Wpływ na wygląd Dark Flassha mieli Alexandra Byrne, Dan Grace, Andrew Domachowski i Krystyan Mallett.