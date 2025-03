Czy Andor przekona Lucasfilm na horror albo sitcom? Showrunner na to liczy

fot. materiały prasowe

Do premiery 2. sezonu Andora zostało już tylko kilka tygodni, a promocja zdaje się dopiero rozkręcać. Showrunner Tony Gilroy poruszył temat serialu w wywiadzie dla magazynu SFX. Ujawnił swoje oczekiwania wobec przyszłości Gwiezdnych Wojen, twierdząc, że być może jego produkcja skłoni franczyzę do otwarcia się na nowe formaty.

Showrunner Andora liczy na otwarcie franczyzy Star Wars na "nowe możliwości"

W rozmowie Tony Gilroy stwierdził, że chciałby zobaczyć horror albo sitcom, które nawiązywałyby do świata Gwiezdnych Wojen. Wspominając o tym, przypomniał sobie, że prawdopodobnie już rozmawiał z Kathleen Kennedy na ten temat. Wówczas zaproponował dramat sądowy w tym uniwersum.

- A dlaczego nie? Naprawdę ciężko pracowaliśmy nad Andorem, by zarysować własną ścieżkę, a teraz inni ludzie muszą znaleźć sposób, by to zrobić.

Nowy zwiastun Andora - witajcie w Rebelii! Oto poważne science fiction, na które zasługiwali fani

Gwiezdne Wojny: Andor: sezon 2 - co wiadomo?

Serialowy prequel Łotra 1 z uniwersum Gwiezdnych Wojen. W erze pełnej niebezpieczeństw, oszustw i intryg Cassian wkroczy na ścieżkę, której przeznaczeniem jest przekształcenie go w bohatera Rebelii.

Akcja serialu obejmie cztery lata z życia Cassiana Andora. Podobnie jak w pierwszym sezonie, seria zostanie podzielona na trzyodcinkowe segmenty, z których każdy będzie przedstawiał jeden rok z życia bohatera. Drugi sezon Andora zakończy się w momencie, w którym rozpoczyna się film Łotr 1. Potwierdzono już, że serial zostanie zakończony po tym sezonie.

Premiera 2. sezonu serialu Star Wars: Andor na platformie Disney+ odbędzie się 22 kwietnia. Na tej samej platformie można obejrzeć także poprzednie odcinki, które miały swoją premierę w 2022 roku.