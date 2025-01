Czy Pingwin pokazał jeszcze jednego, słynnego złoczyńcę z Batmana? Jest rozstrzygnięcie

HBO/X/BobaTalks

Jedną z ważnych postaci drugoplanowych w serialu Pingwin z całą pewnością był portretowany przez Theo Rossiego doktor Julian Rush, pracownik Arkham, który przez cały 1. sezon wykazywał niezdrową fascynację swoją pacjentką, Sofią Falcone. Jego zachowanie wzbudziło wśród widzów podejrzenie, że koniec końców okaże się on innym słynnym złoczyńcą ze świata Batmana.

Najpierw podejrzewano, że Rush to w rzeczywistości doktor Hugo Stange. Później natomiast, w 4. odcinku pierwszego sezonu, w biurze antagonisty dostrzeżono rękawicę i maskę, w wyraźny sposób kojarzące się ze Strachem na Wróble - jakby tego było mało, pojawiły się doniesienia, że w pierwotnej wersji scenariusza postać Rossiego była określona jako "Jonathan Crane", alter ego komiksowego Scarecrowe'a. Spójrzcie sami:

Teraz jednak showrunnerka Pingwina, Lauren LeFranc, postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości odbiorców. W rozmowie z serwisem Screen Rant dała ona do zrozumienia, że doktor Julian Rush nie jest Strachem na Wróble.

Głos w sprawie 2. sezonu serialu ponownie zabrał także Matt Reeves:

Obecnie rozmawiamy o kolejnym sezonie. Lauren, Dylan (Clark - producent wykonawczy), Colin Farrell i ja dyskutujemy o tym, co chcielibyśmy pokazać - wszystko rozbija się o wpadnięcie na właściwy pomysł, jak również o czas. Szykujemy także Batmana 2, więc idzie o to, jak to wszystko ze sobą połączyć.

