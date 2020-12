Gal Gadot w roli Kleopatry. Aktorka odpowiada na krytykę zarzucającą wybielanie

fot. materiały prasowe

Gal Gadot jest pomysłodawczynią, producentką i aktorką, która zagra w superprodukcji historycznej Kleopatra. Gdy ogłosiła w mediach społecznościowych nowy projekt, od razu spotkała się z wieloma negatywnymi komentarzami, w których część osób uznało casting kontrowersyjnym.

Komentujący zarzucili Gadot, producentom i Hollywood wybielanie historii, bo twierdzą, że egipską królową Kleopatrę powinna grać aktorka egipskiego pochodzenia o ciemniejszej karnacji. Inni zaś starali się wytłumaczyć, że Kleopatra pochodziła z Grecji, więc Gadot wizualnie pasuje. Odniosła się do tego teraz sama aktorka:

Po pierwsze, jeśli chcemy być wierni faktom, to Kleopatra pochodziła z Macedonii. Szukaliśmy aktorki z tego kraju, która pasowałaby do Kleopatry. Nie znaleźliśmy jej, a ja pasjonowałam się Kleopatrą. (...) Mam przyjaciół z całego świata, niezależnie od tego, czy są to muzułmanie, chrześcijanie, katolicy, ateiści, buddyści, czy oczywiście Żydzi. Ludzie to ludzie, chcę uczcić dziedzictwo Kleopatry i uhonorować tę niesamowitą historyczną ikonę, którą tak bardzo podziwiam.

Film powstanie dla studia Paramount Pictures. Reżyserką projektu została Patty Jenkins. Nie znamy na razie daty premiery.

