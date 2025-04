Crossovery Marvela i DC, na które czekają fani. Gdzie Batman i Wolverine?

fot. Marvel Comics

Wyobraźnia czytelników nie zna granic. Ale jest jedna taka, która doskwiera wszystkim fanom — granica wydawnicza. I choć zdarzyło się już kilkukrotnie, że dwa największe światy fikcji superbohaterskiej — DC i Marvel — splotły swoje losy, to takich historii wciąż jest zdecydowanie za mało. Co więcej, trwają one zazwyczaj zaskakująco krótko.

A przecież fani marzą o crossoverach, które przerodzą się w epickie wydarzenia, najlepiej rozciągające się na całe serie. Nie muszą to być wcale ostateczne pojedynki. Wiele z marzeń dotyczy po prostu wspólnych przedsięwzięć — zarówno nieustraszonej walki po tej samej stronie, jak i konfrontacji przeciwstawnych postaw, sposobów działania czy wymiany wartości.

Masa bohaterów, których to dotyczy, jest do siebie podobna w mniejszym lub większym stopniu. Są też i tacy, których łączą jedynie drobne elementy — ale sama myśl o zestawieniu ich charakterów podsyca żądzę poznania ich wspólnej historii. I nie zapominajmy — nie chodzi tylko o superbohaterów! Możliwe crossovery złoczyńców to dopiero ekscytująca puszka Pandory.

Zebraliśmy fanowskie teorie i wsłuchaliśmy się w ich pragnienia. Dlatego prezentujemy zestawienie wymarzonych zespołów bohaterów (i złoczyńców!) z komiksów DC i Marvela.

Wymarzone crossovery bohaterów DC i Marvela