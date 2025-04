Wyciekła scena po napisach Thunderbolts*. Obejrzyj zanim zostanie usunięta!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Pierwsze pokazy filmu Thunderbolts* już odbyły się na świecie. Jak to zawsze bywa, sceny po napisach wyciekły do sieci. Tym razem możemy obejrzeć tę ważniejszą, która pojawia się po całej liście płac i wprowadza widzów do Avengers: Doomsday. Publikowaliśmy dostępne w sieci opisy tej sceny, jednak ostatecznie różni się ona od nich w kilku szczegółach.

Thunderbolts* – scena po napisach

Jest to jedna z dwóch scen, które pojawiają się po napisach filmu MCU, czyli ze świata Avengers. Dotyczy właśnie tego, że zgodnie z gwiazdką w tytule, na koniec grupa chce przyjąć nazwę New Avengers – a pada nawet propozycja New Avengerz, z „z” na końcu. Dotyczy to tego, że Kapitan Ameryka (Anthony Mackie) tworzy swoją grupę Avengers i chce nazwę dla siebie, bo ma do niej prawa autorskie.

Scena zapowiada, że Fantastyczna Czwórka przeniosła się ze swojej rzeczywistości alternatywnej do Ziemi-616, czyli świata znanego z MCU. Nie wiemy jednak, jak do tego doszło – tego dowiemy się w filmie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, którego premiera odbędzie się w lipcu 2025 roku w kinach.

Thunderbolts* – opis fabuły

Grupa superzłoczyńców zostaje zwerbowana do tajnej misji dla rządu USA. W Thunderbolts Marvel tworzy niekonwencjonalny zespół bohaterów, w którego skład wchodzą: Jelena Biełowa, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster i John Walker.