Reżyser Godzilla Minus One znów wstrząśnie Japonią i resztą świata? To ma być jego nowy film

Godzilla Minus One szturmem podbiła serca widzów i krytyków na całym świecie, otrzymując nawet Oscara za najlepsze efekty specjalne. Nie dziwi więc, że jej reżyser, Takashi Yamazaki, stał się w ostatnim czasie jednym z najgorętszych nazwisk w swoim fachu. Wielu fanów Japończyka zastanawia się nad jego nowym filmem. Teraz najprawdopodobniej poznaliśmy już jego tytuł - wygląda na to, że nie będzie to kontynuacja (bądź prequel) opowieści o Królu Potworów.

Kilka dni temu Toshio Okada, legenda anime, producent i założyciel studia Gainax, zamieścił w sieci wideo, w którym opowiada o wpływie Godzilla Minus One na Japonię i resztę świata. W pewnym momencie wyjawił on, że kolejnym filmem Yamazakiego będzie adaptacja słynnej mangi Hadashi no Gen (ang. Barefoot Gen). Zaznaczmy jednak od razu, że takiego obrotu spraw nie potwierdził ani reżyser, ani jego agenci.

Potencjalna ekranizacja Barefoot Gen (znanego w Polsce także jako Boso przez Hiroszimę) z całą pewnością pozwoliłaby japońskiemu artyście raz jeszcze wstrząsnąć społeczeństwem Kraju Kwitnącej Wiśni i przy okazji wpisać się w debatę na temat globalnych niepokojów. Mówimy tu o przełomowej mandze z 1973 roku autorstwa Kenji Nakazawy, która jest de facto zapisem jego wspomnień z dzieciństwa w Hiroszimie sprzed i po zrzuceniu na miasto bomby atomowej. Na wydarzenia patrzymy okiem głównego bohatera, 6-letniego chłopca o imieniu Gen, który w obliczu niewyobrażalnej tragedii, poruszając się przez pełne zwłok ulice, próbuje wraz z będącą w ciąży matką przeżyć, musząc zmagać się z coraz to nowszymi problemami.

Barefoot Gen wielokrotnie był przez znawców gatunku określany mianem "najbardziej wstrząsającej mangi wszech czasów". W 1983 roku na jej podstawie powstało równie poruszające anime.

