Takashi Yamazaki w Hollywood. Reżyser Godzilla Minus One ma agenta w fabryce snów

fot. YouTube (Nerd Reactor)

Reklama

Oficjalnie ogłoszono, że reżyser filmu Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki podpisał kontrakt z agencją CAA, która będzie go teraz reprezentować na terenie Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że doceniany filmowiec, którego dzieło stało się fenomenem 2023 roku, idzie do Hollywood. Niewątpliwie jego kolejnym projektem może być amerykański film.

Godzilla Minus One to fenomen

Poza zebraniem fenomenalnych recenzji od branży, filmowców oraz widzów, Godzilla Minus One zdobyła też Oscara w kategorii najlepsze efekty specjalne. Widowisko o budżecie zaledwie 10 mln dolarów pokonało takie superprodukcje jak Strażnicy Galaktyki 3, Mission: Impossible 7 czy Napoleon. Byłą to druga sytuacja w historii, w której reżyser odbiera Oscara za efekty specjalne, bo Yamazaki poza tym, że jest wybitnym filmowcem, jest również specem od efektów specjalnych, który nadzorował ich realizację w produkcji o Królu Potworów.

Nie wiadomo jeszcze, jaki może być pierwszy hollywoodzki projekt Yamazakiego. Jesienią 2023 roku, gdy filmowiec promował Godzilla Minus One największy entuzjazm wykazało studio Lucasfilm, które w swojej siedzibie zorganizowało specjalny pokaz filmu z jego udziałem. Tam też poznał on najważniejsze osoby związane z Gwiezdnymi Wojnami, których jest wielkim fanem. Wspominał w grudniu 2023 roku, że dzięki Star Wars stał się filmowcem i bardzo chciałby przy ty pracować.