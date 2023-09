Gwiezdne Wojny: Ahsoka - Anakin powróci? Huczy od spekulacji

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Wszystko wskazuje na to, że Hayden Christensen jeszcze się pojawi jako Anakin Skywalker w serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka. Użytkownik Reddita o nazwie TheReturnoftheSiff opublikował kompilacje dialogów Anakina z materiałów promocyjnych, w których pojawia się dialog, jakiego jeszcze w serialu nie słyszeliśmy.

Ahsoka - Anakin Skywalker powróci

W tym dialogu Anakin Skywalker wyraźnie zwraca się do Ahsoki:

- W tej wojnie stawisz czoło czemuś więcej niż tylko droidom. Jako że jestem twoim mistrzem moją odpowiedzialnością jest przygotowania ciebie do tego. Nie zawsze będę przy tobie, by cię chronić. Nie bój się. Zaufaj swojemu instynktowi. Wiem, że możesz to zrobić, Ahsoka.

Wygląda więc na to, że Anakin pojawi się w którymś z ostatnich dwóch odcinków. Trudno jednak do końca wywnioskować, czy będzie to retrospekcja, ponownie wizja Mocy czy coś innego.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - premiera nowego odcinka z wtorku na środę o 3:00 w nocy.