Remake Final Fantasy 9 to pewniak? Fani są o tym przekonani

Plotki na temat powrotu Final Fantasy IX w odświeżonej wersji krążą w sieci już od 2021 roku, kiedy to tytuł ten pojawił się wśród informacji pozyskanych w wyniku wycieku danych z bazy firmy NVIDIA. W ostatnim czasie pogłoski i spekulacje dodatkowo się nasiliły — wszystko za sprawą faktu, że w tym roku produkcja obchodzi swoje 25-lecie, co firma Square Enix postanowiła odpowiednio uczcić. Uruchomiono specjalną stronę internetową, zapowiedziano również inne atrakcje, takie jak nowe produkty dla fanów. I choć zapowiedzi remake'u wciąż się nie doczekaliśmy, gracze podejrzewają, że ogłoszenie to tylko kwestia czasu.

Przysłowiowym dolaniem oliwy do ognia był materiał opublikowany na oficjalnym kanale Square Enix. W piątek, 4 lipca, pojawiło się wspominkowe wideo z bohaterami Final Fantasy 9 oraz planszą informującą o 25. rocznicy gry.

Choć fani są dobrej myśli, to innego zdania jest znany w branży insider, NateTheHate. Nie ma on dobrych wieści, choć nie jest też pewien co do ich wiarygodności.

Z tego co wiem, to projekt jest nadal w fazie rozwoju. Przynajmniej według ostatnich dostępnych informacji. Muszę to jednak potwierdzić, bo miesiąc temu słyszałem, że produkcja może mieć problemy, nawet mogła zostać anulowana. Miałem jednak tylko jedno źródło tej informacji, więc muszę to zweryfikować - napisał na forum ResetEra.

Czy remake Final Fantasy IX rzeczywiście zostanie niedługo zapowiedziany? Na ewentualne ogłoszenie nie powinniśmy długo czekać. Oryginał zadebiutował 7 lipca 2020 roku, więc wydaje się, że to idealny moment na zapowiedź.