Władca Pierścieni: The Hunt for Gollum z datą premiery! Jest taka, jak się spodziewaliśmy

fot. materiały prasowe

Warner Bros. Pictures i New Line Cinema oficjalnie wyznaczyli datę premiery kinowej filmu Władca Pierścieni: The Hunt for Gollum. Najnowsza część kultowej serii opowiadająca o polowaniu na Golluma zadebiutuje na wielkim ekranie 17 grudnia 2027 roku. Jest to potwierdzenie ostatniej wypowiedzi reżysera, który zapowiedział przesunięcie premiery z grudnia 2026 roku na grudzień 2027.

Władca Pierścieni: The Hunt for Gollum - co wiadomo?

Andy Serkis będzie zarówno reżyserem produkcji, jak i powróci do odtwarzania roli Golluma. Potwierdzono też pojawienie się Orlando Blooma w roli Legolasa. Ekipa odpowiedzialna za trylogie Władcy Pierścieni i Hobbita - Peter Jackson, Fran Walsh oraz Philippa Boyens będą producentami nowego filmu. Walsh i Boyens zajmą się pisaniem scenariusza wraz z Phoebe Gittins i Artym Papageorgiou. Ken Kamins, Serkis i Jonathan Cavendish (The Imaginarium) to z kolei producenci wykonawczy.

Do odmłodzenia Serkisa i innych członków obsady miałaby być wykorzystana technologia związana z AI. Możliwy jest także powrót do obsady Iana McKellena w roli Gandalfa i Viggo Mortensena, który wcielał się w Aragorna.