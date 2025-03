Twórcy Titanfall anulowali jeden z projektów. Sieciowa strzelanka trafiła do kosza

fot. EA

Studio Respawn Entertainment (autorzy m.in. serii Titanfall), podjęło niedawno decyzję o anulowaniu sieciowej strzelanki FPS. Projekt ten był rozwijany przez deweloperów równolegle ze strategią czasu rzeczywistego w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Informację o skasowaniu produkcji przekazała Emilee Evans, oznajmiając to na swoim profilu na platformie Linkedin. Z jej słów wynika, że projekt został oficjalnie zamknięty w minionym tygodniu. Evans dodała też, że poszukuje aktualnie nowych możliwości zawodowych w branży gier.

Co ciekawe, post z profilu koordynatorki w studio został usunięty, ale jak to w sieci bywa - co raz tam trafia, nigdy nie znika, dzięki czemu możemy zapoznać się z treścią wpisu.

fot. LinkedIn - zrzut ekranu

Choć nie wiemy, jaki dokładnie tytuł został anulowany, to ze słów Jeffa Grubba wynika, że nie był to nieujawniony projekt, za który odpowiada Steve Fukuda. Ta gra podobno w dalszym ciągu znajduje się na wczesnym etapie produkcji.

Ostatnią grą Respawn Entertainment, która trafiła na rynek, jest Star Wars Jedi: Ocalały z 2023 roku. Studio w dalszym ciągu rozwija też sieciową strzelankę Apex Legends. W lutym tego roku w produkcji wystartował 24. sezon rozgrywek.