Gwiezdne Wojny: Akolita – postać z książki zadebiutuje w serialu. Ale nie będzie to ta sama wersja bohaterki

fot. Lucasfilm

Gwiezdne Wojny: Akolita będzie pierwszą produkcją Lucasfilm, która zaprezentuje erę Wysokiej Republiki. Do tej pory ten okres był ograniczony wyłącznie do książek i komiksów z serii, więc fani mogą liczyć na pojawienie się postaci znanej z powieści. Chodzi o Vernestrę Rwoh, która po raz pierwszy pojawiła się w powieści Światło Jedi. Jako że akcja seriali rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach z książki, nie będzie więc to ta sama bohaterka.

Gwiezdne Wojny: Akolita - czym Vernestra Rwoh będzie się różnić w serialu?

Grająca Vernestrę Rwoh aktorka Rebecca Henderson przyznała, że jej postać będzie bardziej doświadczona niż w książkach:

Nie chcę używać słowa twardzielka, ale Vernestra taka naprawę będzie. Jest szanowaną Mistrzynią Jedi. Akcja serialu rozgrywa się około 100 lat po tym, jak zobaczyliśmy Vernestrę po raz ostatni, więc z pewnością jest bardziej doświadczona i myśli, że widziała już wszystko.

Co się na pewno nie zmieni w tej postaci to fioletowy miecz świetlny. Będzie to ten sam oręż, który już w wieku 16 lat potrafiła zamienić w bicz świetlny.

Gwiezdne Wojny: Akolita - postać Mae

Gwiezdne Wojny: Akolita - fabuła, obsada i data premiery

Śledztwo w sprawie szokującej serii zbrodni stawia szanowanego mistrza Jedi (Lee Jung-jae) przeciwko niebezpiecznej wojowniczce (Amandla Stenberg), których łączy wspólna historia. W miarę pojawiania się kolejnych wskazówek, podążają mroczną ścieżką, gdzie złowrogie siły odkrywają, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje...

W serialu zagrali Amandla Stenberg, Dafne Keen, Carrie-Anne Moss, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett oraz Dean-Charles Chapman.

Gwiezdne Wojny: Akolita - premiera 5 czerwca 2024 roku w Disney+.