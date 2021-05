I, the Inquisitor - pierwszy zwiastun i szczegóły o grze na podstawie twórczości Jacka Piekary

fot. The Dust

W 2019 roku poinformowano, że wrocławskie studio The Dust zajmie się stworzeniem gry na motywach cyklu Ja, Inkwizytor autorstwa Jacka Piekary. Kilka miesięcy ujawniono tytuł - I, the Inquisitor, a także ujawniono, że głównym bohaterem będzie Mordimer Madderin. Teraz przyszła pora na kolejne szczegóły, a także pierwszy teaser.

Zaprezentowany materiał jest bardzo tajemniczy, choć nie sposób odmówić mu mrocznego klimatu. W wideo widzimy kilka dzielnic Koenigstein, czyli miejscowości, w której rozgrywa się fabuła gry, a także Nieświat - miejsce, do którego Mordimer przenosi się, by szukać odpowiedzi dotyczących prowadzonych przez siebie śledztw.

Twórcy zapewniają, że Koenigstein ma być obszarem pełnym detali. Samo miasto składać się będzie z kilku unikalnych dzielnic.

Koenigstein zostało podzielone na pięć dzielnic, każda z nich jest unikalna pod względem architektury, swojej specyfiki i klimatu oraz osób, które w danej dzielnicy mieszkają. Wszystkie dzielnice architektonicznie odzwierciedlają epokę wczesnego renesansu, co tworzy niepowtarzalny klimat - mówi Kacper Szwajka, art director studia The Dust.

Zdradzono też coś więcej na temat tajemniczego Nieświata.

Nieświat będzie odgrywał niezwykle istotną rolę - jest to "miejsce, które ukazuje prawdziwą istotę rzeczy", przez co dla gracza stanowi jedno z najważniejszych narzędzi na drodze do prawdy i rozwiązania otaczających go intryg. Niejednokrotnie pomoże łączyć pewne fakty i doszukiwać się kolejnych poszlak. Nieświat jest jednocześnie miejscem mrocznym, złym i pełnym niebezpieczeństw, którym Mordimer będzie musiał stawić czoła - tłumaczy Damian Pawlak, game designer w The Dust.

Dokładna data premiery I, the Inquisitor nie została ujawniona, ale twórcy planują skończyć pracę w 2022 roku. Aktualnie trwają poszukiwania wydawcy.