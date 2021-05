Red Dead Redemption 2 - fanowski mod pozwoli zagrać w ten tytuł w VR

Źródło: Rockstar Games

Duże studia deweloperskie nie kwapią się do przenoszenia swoich produkcji do rzeczywistości wirtualnej. I nie ma w takim postępowaniu niczego zaskakującego. Mimo iż liczba użytkowników VR sukcesywnie rośnie, w skali globalnej ta innowacyjna platforma wciąż stanowi niszę. Ponadto stworzenie VR-owego portu wymaga wiele pracy w zakresie przystosowania interfejsu do nietypowego systemu sterowania. Najlepiej nadają się do tego produkcje ogrywane z widoku pierwszoosobowego, co mocno ogranicza liczbę potencjalnych tytułów do przeportowania.

Na szczęście tam gdzie deweloper nie może, tam fani go wyręczą. Moder Luke Ross postanowił przenieść Red Dead Redemption 2 do wirtualnej rzeczywistości za pośrednictwem autorskiego moda. Proces przystosowania produkcji do obsługi gogli trwał aż sześć miesięcy, a finalny efekt prac można podziwiać na filmie upublicznionym przez redakcję serwisu UploadVR:

Warto zauważyć, że nie jest to pierwszy port tego typu zrealizowany przez Rossa. Twórca ma już na swoim koncie modyfikację R.E.A.L. VR do Grand Theft Auto V. Według Rossa mod do RDR2 okazał się znacznie bardziej skomplikowany technologicznie od R.E.A.L. VR, m.in. ze względu na wykorzystanie przez twórców nowszych interfejsów API DirectX 12 oraz Vulkan. GTA V korzystało z łatwiejszych do przeportowania bibliotek DirectX 11. Moder chciałby kontynuować swoją pracę i sukcesywnie przenosić do wirtualnej rzeczywistości kolejne głośne tytuły. Na potencjalnych kandydatów wytypował takie produkcje jak Cyberpunk 2077, Horizon: Zero Dawn, Assassins Creed Valhalla - The Hunt czy Watch Dogs: Legion.

Dostęp do tej nietuzinkowej modyfikacji RDR2 mają wyłącznie osoby wspierające Rossa za pośrednictwem Patreona kwotą co najmniej 10$. R.E.A.L. VR dostępny jest za darmo na githubowym profilu twórcy.