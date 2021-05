Horizon: Forbidden West zobaczymy już wkrótce. Zapowiedziano kolejne State of Play

SIE

Pierwszy zwiastun Horizon: Forbidden West zaprezentowano w trakcie wydarzenia PlayStation 5 Showcase, które odbyło się niemal jedenaście miesięcy temu. Fani Aloy i postapokaliptycznego świata wykreowanego przez zespół Guerilla Games musieli wykazać się ogromną cierpliwością, ale już wkrótce zostanie ona nagrodzona. Poinformowano, że 27 maja, o godzinie 18:00 czasu polskiego, zobaczymy kolejne State of Play, tym razem niemal w pełni poświęcone tej nadchodzącej produkcji.

Pokaz transmitowany będzie w sieci i ma trwać około 20 minut. W tym czasie zobaczymy 14-minutowy gameplay, który nagrywany był bezpośrednio na konsoli PlayStation 5. Na tym jednak szczegóły się kończą.

Horizon: Forbidden West nie ma jeszcze ustalonej daty premiery, ale jeśli nic się nie zmieniło, to gra powinna trafić na rynek jeszcze w tym roku. Niewykluczone, że to właśnie na State of Play dowiemy się czegoś więcej na ten temat.