James Bond od jednego z najlepszych żyjących reżyserów? Nie chodzi o Nolana!

W marcu 2025 roku Jeff Sneider informował, że na liście kandydatów do reżyserii nowych przygód Jamesa Bonda jest Alfonso Cuarón. Teraz Matt Belloni, dziennikarz znany z rzetelnych informacji, które są potem potwierdzane, twierdzi, że producenci już spotkali się z filmowcem. Reżyser przedstawił im swoją, określoną wizję nowego agenta 007.

James Bond 26 – co wiemy?

Po tym, gdy Amazon MGM Studios przejęło kontrolę kreatywną nad franczyzą Jamesa Bonda, studio chce szybko doprowadzić projekt do etapu realizacji. Podobno scenarzyści już czekają w gotowości na reżysera, którego wizja zostanie z nimi opracowana.

Wcześniej informowano, że na szczycie listy kandydatów jest Christopher Nolan, ale wszystko wskazuje na to, że to nie on wyreżyseruje Bonda. Przez wiele nadchodzących miesięcy będzie wytrwale pracować nad swoim filmem The Odyssey, a potem kolejne miesiące poświęci na postprodukcję i promocję przed premierą. Amazonowi zależy na tym, by ruszyć z pracami jak najszybciej jak to możliwe, więc wątpliwe jest, że będą czekać ponad rok na filmowca.

Alfonso Cuarón jest uważany za jednego z najlepszych reżyserów, którzy pracowali przy wielkich i głośnych tytułach, ale też tworzy kino artystyczne. W kontekście filmów z efektami specjalnymi tworzył takie projekty jak Ludzkie dzieci, Grawitacja oraz Harry Potter i więzień Azkabanu. Ma na koncie dziesiątki nagród za dokonania filmowe, na czele z Oscarem za reżyserię filmu Roma. Jego najnowszym projektem jest serial Sprostowanie, stworzony dla serwisu Apple TV+.