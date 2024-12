Rekord wszech czasów pobity, wzruszony Nolan dziękuje. "Oni mają Taylor Swift, my mamy Interstellar"

Facebook/Film Wire

Kilka dni temu informowaliśmy Was już o szaleństwie, jakie w Stanach Zjednoczonych wywołało ponowne wprowadzenie filmu Interstellar do kin. Chyba nikt nie spodziewał się, że produkcja science fiction w reżyserii Christophera Nolana sprzed 10 lat będzie śrubować rekordy box office i cieszyć się aż tak olbrzymią popularnością. Wiemy już, że w miniony weekend (13-15.12) dołożyła ona do swojego wyniku kolejne 3,5 mln USD w USA, zwiększając tegoroczny stan posiadania w kinach IMAX w tym kraju do 17,4 mln USD - to rekord wszech czasów dla wszystkich IMAX-owych reedycji.

Patrząc na skalę globalną Interstellar jest już 8. najbardziej dochodowym filmem w historii kin IMAX (132,3 mln USD na całym świecie). Wzruszony Nolan w rozmowie z Associated Press postanowił podziękować fanom:

Jestem usatysfakcjonowany i poruszony odbiorem wśród widzów. To niesamowicie ekscytujące, gdy ludzie zaczynają reagować na twoją pracę właściwie w dowolnym momencie. Kto by pomyślał, że po dekadzie na film przyjdzie nowa już publiczność i będzie go doświadczać w sposób, o jaki pierwotnie nam chodziło, na dużych ekranach IMAX? To cudownie poczuć, że ta produkcja dostała drugie życie.

Twórca dodał:

To wszystko pokazuje naszej branży po raz kolejny, że widzowie naprawdę rozumieją różnicę między wspólnym, kinowym doświadczeniem na dużym ekranie, którego nadal pragną, a oglądaniem tej samej historii w domu. Potęga tego kinowego doświadczenia, które wszyscy znamy i kochamy, jest ogromna. Mamy tu świetny na to dowód, zwłaszcza w obliczu wyników Wicked, Gladiatora II czy Vaiany 2.

W sieci pojawiły się także zdjęcia z projekcji Interstellar w kinach IMAX na taśmie 70 mm (najbliższe tego typu kino znajduje się w Pradze):

Seans filmu w kinach IMAX na taśmie 70 mm

Interstellar jak trasa Taylor Swift

Serwis NBC News opisał z kolei historię Patricka Tommaso, operatora filmowego i jednocześnie fana, który dla seansu Interstellar w wersji 70 mm przebył z Kanady długą, blisko 600-kilometrową podróż. Mężczyzna swoją wędrówkę podsumował w sposób następujący:

Spójrz, co wszyscy robili dla Taylor Swift. To jest właśnie moja trasa Eras. Oni mają Taylor, my mamy Intestellar.

