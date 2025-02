Nastanie nowa era w Hollywood? Chodzi o weryfikację mediów społecznościowych aktorów

Fot. Materiały prasowe

Emilia Pérez to film Netflixa, który stał się czarnym koniem tegorocznego sezonu nagród – trzynaście nominacji do Oscara i cztery zdobyte Złote Globy mówią same za siebie. Problem w tym, że wybuchło wiele kontrowersji, które mogłyby zniechęcić część widzów i jury konkursowych do produkcji. Szczególne oburzenie wywołały stare wpisy Karli Sofíi Gascón, która gra główną rolę w filmie. Jej posty uznano za skrajnie rasistowskie i obraziła wiele grup społecznych na raz. Wściekły był nawet sam reżyser filmu, Jacques Audiard, ponieważ zły PR może wpłynąć na głosy Akademii Filmowej.

W związku z tym narodziła się dyskusja, czy studia filmowe powinny weryfikować media społecznościowe aktorów, zanim ich zatrudnią. I mamy w tej sprawie komentarz od samego Netflixa. Bela Bajaria, dyrektorka ds. treści w platformie streamingowej, w podcaście The Town with Matthew Belloni stwierdziła, że wcześniej była to rzadka praktyka, ale sytuacja Emilii Pérez sprawiła, że firmy zaczynają myśleć o zmianie swojej dotychczasowej taktyki.

Wszyscy o tym rozmawiamy. Czy naprawdę mamy zamiar przeglądać prywatne media społecznościowe ludzi, dziesiątki tysięcy kont, publikujące posty każdego dnia, biorąc pod uwagę liczbę oryginalnych filmów i seriali, jakie tworzymy, mamy na licencji albo są przez nas koprodukowane? Musimy prognozować, w praktyczny sposób, co to oznacza... Ale nadal uważam, że najtrudniejszą rzeczą jest to, że to naprawdę umniejsza wartości filmu, który jest tak wyjątkowy.

Bajaria argumentowała, że weryfikowanie tak ogromnej liczby kont w mediach społecznościowych może być trudnym zadaniem, ale również zauważyła, że do tej pory nie było to powszechną praktyką. Jednak skandal z Emilią Pérez i Karlą Sofíą Gascón skłonił całą branżę rozrywkową do ponownego pochylenia się nad tą kwestią.

Wiesz, co naprawdę mnie dołuje? Mamy sto niesamowitych ludzi, którzy stworzyli niesamowity film — spójrz tylko na to, ile film został nominacji, nagród i miłości — a to wszystko odciąga od nich uwagę. To naprawdę zmieniło bieg ten całej rozmowy... To przykre dla wielu osób, takich jak Zoe [Saldaña] i Selena [Gomez]. I naszego zespołu nagród, który zorganizował niesamowitą kampanię dla filmu.

Mimo to, Bajaria powiedziała, że nawet z całą tą wiedzą, którą mają teraz, wciąż kupiliby ten film, ponieważ jej zdaniem jest niesamowity, kreatywny i odważny.

