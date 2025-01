Punisher powraca do MCU. Wiemy, gdzie go zobaczymy po Daredevil: Born Again

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Serial Marvel’s The Punisher powstał po sukcesie Daredevila z 2015 roku i był jedną z marvelowskich produkcji Netflixa. Formalnie w tamtych czasach seriale te nie były częścią MCU, ponieważ Marvel Studios nie uwzględniało ich w głównym kanonie. To jednak się zmieniło. Daredevil: Born Again to formalnie nowy sezon z tymi samymi aktorami, a Jon Bernthal powraca w tym projekcie do roli Punishera. Wszystko jest fabularnie powiązane z wydarzeniami z poprzednich seriali. Co dalej?

Punisher z własnym serialem

Zarówno zawsze dobrze poinformowany Daniel Richtman, jak i sprawdzający się nowy scooper Beyond Reporter twierdzą, że po Daredevil: Born Again serialowy Punisher otrzyma własną produkcję. Ma to być formalnie kontynuacja pierwszych dwóch sezonów jego solowych przygód. Wygląda na to, że Jon Bernthal zadomowi się w MCU na dłużej.

Projekt prawdopodobnie zostanie ogłoszony po marcowej premierze Daredevila. Podobno w planach jest również powrót Jessiki Jones w wykonaniu Krysten Ritter, ale na razie brakuje oficjalnego potwierdzenia. Zarówno producent Marvel Studios wspominał o chęci realizacji tego pomysłu, jak i aktorka potwierdzała swoją otwartość na powrót.

Daredevil: Born Again – premiera w marcu 2025 roku.