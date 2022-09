James Cameron mówi wprost: 3D jeszcze nie umarło. Reżyser tłumaczy

Źródło: 20th Century Studios

Pamiętamy, że w 2009 roku Avatar w reżyserii Jamesa Camerona zrewolucjonizował kino. To on rozpoczął modę na filmy 3D i zaoferował Hollywood rozwiązania technologiczne, by to zrobić dobrze. Efekt nie był jednak najlepszy i po latach filmów z dobrym efektem 3D można niewiele wymienić. W ostatnim czasie już taki format do kin nie wchodzi zbyt często, więc czy to koniec 3D?

Avatar 2 - James Cameron o 3D

- Większość ludzi myśli, że 3D się skończyło, ale to nieprawda. Po prostu zostało zaakceptowane. Jest to część wyboru widza, gdy idzie do kina na wielki blockbuster. Porównam to do koloru. Kiedy kolorowe filmy po raz pierwszy się pojawiły, było to coś wielkiego. Ludzie chodzili do kina, bo były w kolorze. W okolicach premiery Avatara ludzie przyzwyczaili się do chodzenia na filmy z uwagi na 3D. To miało wpływ na to, jak filmy były prezentowane, a teraz zostało to przyjęte jako część codzienności.

Wielu uważa, że premiera filmu Avatar: Istota wody może odbudować zainteresowanie 3D w kinach. W końcu Avatar pod tym względem prezentował efekt, jakiego nikomu nie udało się zreplikować. Według osób, które widziały fragmenty Avatara 2 w 3D podczas D23 Expo, Cameron znów zachwyca tym efektem.

Avatar 2 - premiera w grudniu 2022 roku.