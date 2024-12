Zwiastun filmu Death Of A Unicorn. Oto slasher z... jednorożcami i Jenną Ortegą

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Death Of A Unicorn to nowy film wyprodukowany przez studio A24. Za reżyserię odpowiedzialny jest Alex Scharfman, dla którego jest to debiut. To on również napisał scenariusz do nadchodzącej produkcji z Jenną Ortegą i Paulem Ruddem w rolach głównych. Film ma się pojawić wiosną 2025 roku w amerykańskich kinach. Na razie nie wiadomo nic o polskiej premierze.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun Death Of A Unicorn. Co zrobić, gdy bliscy potrąconego jednorożca chcą się zemścić? Przekonajcie się.

Death Of A Unicorn - zwiastun

Death Of A Unicorn - co wiadomo?

Film opowie o ojcu (Paul Rudd) i córce (Jenna Ortega), którzy przypadkowo potrącają jednorożca w trakcie drogi do miejsca, które ma im posłużyć za weekendowy odpoczynek. Tymczasem jego szef (Richard E. Grant) pragnie wykorzystać magiczne, lecznicze właściwości mitycznej istoty. Niestety - jednorożec również był kochany, a teraz te istoty pragną krwi.