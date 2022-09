Dorośli aktorzy w rolach nastolatków. Rekordziści już dawno po 30-stce!

fot. materiały prasowe

W pierwszej chwili namysłu o dziełach z udziałem nastolatków wyłania się obraz postawnego, wyrośniętego męskiego bohatera lub pięknej, dojrzale wyglądającej, jak na fabularny wiek, kobiecej postaci. I choć w wielu przypadkach rzeczywiście zdarzają się role odegrane przez aktorów, których rok urodzenia pokrywa się z datą narodzin bohatera, a w złudne myślenie wpędza jedynie ich uroda, twórcy filmowi kreują również własną rzeczywistość. Wszystko za sprawą powoływania do obsady artystów, którzy już dawno zapomnieli, jak to jest chodzić do liceum. Tacy aktorzy co prawda świetnie odnajdują się w młodzieżowych rolach, jednak bardzo często zdradzają zagrywki filmowców swoim wyglądem.

Z drugiej jednak strony powstał ogrom filmów i seriali, w których to niezwykle ciężko doszukiwać się symptomów obsadzenia dużo starszych artystów, niż wskazywałby na to wiek fabularnych postaci. Mimo przekroczenia magicznej bariery 18-stu lat, ich twarze i postura ciała nie ujawniają faktycznego stanu rzeczy. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć artystów, wcielających się w dojrzewające osoby, bez względu na swój prawdziwy wiek. Niektóre z nich potrafią naprawdę zszokować!

Dorośli aktorzy w rolach nastolatków - galeria zdjęć