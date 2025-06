Ranking anime isekai. Najlepsze historie, w których główny bohater trafia do innego świata

fot. materiały prasowe

Isekai to termin odnoszący się do podgatunku fantasy w light novel, mandze, anime i grach komputerowych, w których główny bohater przenosi się do innego świata lub wymiaru. Odbywa się to na różne sposoby - czasem zostaje tam wysłany, teleportowany, przywołany lub tam się odradza. Taka postać trafia do magicznej krainy fantazji, wirtualnej rzeczywistości, alternatywnego wszechświata albo miejsca pełnego terroru, ale bywa też na odwrót. Większość anime isekai stawia na przygodę i akcję, dodając do tego elementy komedii, romansu lub dramatu. Zdarzają się też mroczniejsze tytuły.

Ten podgatunek, którego szczyt popularności przypada po 2010 roku, to raj dla wyobraźni, pozwalający na budowanie złożonych światów, oryginalnych wątków fabularnych czy kreowanie wyjątkowych i barwnych postaci. Nie wspominając, że umożliwia to twórcom zaprezentowanie widzom oszałamiających animacji.

Przygotowaliśmy ranking najlepszych anime isekai według serwisu Ranker. O kolejności zadecydowały głosy użytkowników. Na liście nie brakuje popularnych tytułów takich, jak Log horizon, That Time I Got Reincarnated as a Slime czy Overlord. Zestawienie jest zdominowane przez nowsze anime, ale jest też kilka przykładów tych sprzed lat, które odbiły piętno na tym podgatunku. Nawet znalazł się tytuł, który jest crossoverem najpopularniejszych anime isekai w wersji chibi. Czy w rankingu są wszystkie Wasze ulubione produkcje? Zgadzacie się z kolejnością? Dajcie znać w komentarzach.

Najlepsze anime isekai - ranking

25. Now and Then, Here and There (1999) Zobacz więcej Reklama

