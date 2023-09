James Gunn - dlaczego jego konto na Facebooku zniknęło? Szef DC Studios odpowiada i zaprzecza plotkom

fot. youtube: DC

Reklama

Niedawno pisaliśmy o tym, że James Gunn po raz kolejny stanął w ogniu krytyki przez swoje stare komentarze na mediach społecznościowych, które po latach odnaleźli wytrwali internauci. Teraz filmowiec postanowił skomentować całą sytuację na Instagramie i zaprzeczył plotkom, jakoby ta sytuacja zmusiła go do usunięcia swojego prywatnego konta na Facebooku. Szczegóły sprawy znajdziecie poniżej.

Dla niewtajemniczonych przypominamy, że 11 lat temu filmowiec na swoim prywatnym koncie na Facebooku napisał kilka wyjątkowo niepochlebnych komentarzy na temat Batmana w reżyserii Tima Burtona, a także trylogii Christophera Nolana. A biorąc pod uwagę fakt, że stanął teraz na czele DC Studios, jego opinie na temat bądź co bądź kultowych filmów o Mrocznym Rycerzu wzbudziły duże zainteresowanie fanów. Wielu z nich było oburzonych krytyką filmowca.

materiały prasowe

Nic więc dziwnego, że gdy link do jego prywatnego konta na Facebooku zaczął pokazywać, że "treść została usunięta", fani założyli, że James Gunn musiał je usunąć. Szczególnie, że jego osobna, profesjonalna strona, nadal była aktywna. Teraz jednak filmowiec odniósł się do tych spekulacji na Instagramie.

James Gunn twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca i ktoś inny próbował uzyskać dostęp do jego konta, co skłoniło Facebooka do tymczasowego ukrycia strony, póki sprawa nie zostanie rozwiązana. Dodał, że tak długo nie używał tego konta na Facebooku, że nie wie nawet, jak odpowiedzieć na pytania, dzięki którym mógłby się ponownie zalogować.

Zobacz także:

DC - najpotężniejsze postacie komiksowego uniwersum