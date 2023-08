Peacemaker - w serialu DC pojawią się dwie gwiazdy Strażników Galaktyki? James Gunn odpowiada

Fot. Marvel

Reklama

James Gunn lubi współpracować z tymi samymi osobami przy różnych filmach, podobnie jak Tim Burton. Na przykład Michael Rooker czy Nathan Fillion często pojawiają się w jego produkcjach. Biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo filmowiec zbliżył się do Chrisa Pratta i Pom Klementieff na planie Strażników Galaktyki, wielu fanów zastanawia się, czy jest szansa na to, by zobaczyć gwiazdy Marvela w DCU. I chyba wreszcie mamy trop w tej sprawie - od samego źródła.

Peacemaker - w serialu pojawią się dwie gwiazdy Strażników Galaktyki?

Jeden z fanów zapytał Jamesa Gunna na Instagramie o to, czy Chris Pratt i Pom Klementieff pojawią się w nowym sezonie Peacemakera, by zagrać samych siebie. Filmowiec odpowiedział mu, że jest powód, dlaczego nie mogą tego zrobić.

Mam powody, dla których nie chciałbym, by jakiekolwiek z nich zagrało samych siebie w DCU.

Fani odebrali tę odpowiedź tak, że James Gunn może mieć dla Chrisa Pratta i Pom Klementieff inne role w zanadrzu. Oczywiście, to wciąż jednak domysły.

DCU - szczegółowa mapa uniwersum

To nie jedyne ciekawe informacje od Jamesa Gunna na temat DCU. Filmowiec zdradził także, że DC Studios pracuje nad niewiarygodnie szczegółową mapą nowego uniwersum. Nie wiadomo jednak czy ma to być tylko pomoc dla nich samych, czy może fani pewnego dnia także będą mogli ją obejrzeć.

Zobacz także:

Kim jest Booster Gold? Nowy superbohater DCU

Booster Gold pojawi się w serialu o tej samej nazwie na HBO Max. Będzie częścią nowego uniwersum, za które odpowiada James Gunn i Peter Safran. Niektóre decyzje nowych szefów DC budzą sporo kontrowersji, ponieważ oznaczają rozstanie się z wieloma lubianymi aktorami, na których do tej pory opierała się franczyza. Z drugiej strony ogłoszono także wiele nowych projektów.

Niektórzy fani uważają, że to właśnie Chris Pratt nadawałby się idealnie do tej roli! Co sądzicie?