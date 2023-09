James Gunn pod ostrzałem - skrytykował Batmana od Christophera Nolana, a to dopiero początek

materiały prasowe

James Gunn to nowy szef DC Studios, który zajmuje to stanowisko razem z Peterem Safranem. Filmowiec po raz kolejny stanął w ogniu krytyki przez jeden ze swoich starych wpisów w mediach społecznościowych. Tym razem internauci odnaleźli jego niepochlebne komentarze na temat różnych filmów o Batmanie. Cała ta sytuacja zmusiła go do usunięcia swojego prywatnego konta na Facebooku, którego do niedawna jeszcze używał.

James Gunn w ogniu krytyki

Jeśli ciekawi was, co wywołało taką burzę, to śpieszymy z wyjaśnieniem. James Gunn w 2012 roku zamieścił na Facebooku różne komentarze na temat Mrocznego Rycerza. Jego zdaniem na przykład Michael Keaton jako Batman miał absurdalny głos. Z kolei Batman w reżyserii Tima Burtona uważa za kiepsko napisany i jeden z najnudniejszych filmów na świecie. Nie spodobał mu się także Joker Jacka Nicholsona, a także Batman - Początek w reżyserii Christophera Nolana.

Jeśli chodzi o profesjonalne konto Jamesa Gunna na Facebooku, jest nadal aktywne.

