1. sezon Daredevil: Born Again został skrócony. Wreszcie znamy powód

Gdy ogłoszono powrót Matta Murdocka na pierwszy plan w serialu Daredevil: Born Again, miała to być 18-odcinkowa produkcja telewizyjna. Były to zaskakujące, ale ekscytujące wieści, szczególnie że większość seriali Marvel Studios ma średnio sześć epizodów. Ostatecznie jednak większa liczba przerosła ekipę Daredevila i po wielu zmianach kreatywnych dokonano podziału na dwa 9-odcinkowe sezony. Brad Winderbaum, szef ds. streamingu, telewizji i animacji, odniósł się do tej decyzji.

Dlaczego 1. sezon Daredevil: Born Again został skrócony?

Rozmawiając z Phase Hero, Winderbaum wyjaśnił to w następujący sposób:

- Naszym pierwszym pomysłem na Daredevila było wypróbowanie dłuższego formatu. Weźmy tę postać oraz świat Nowego Jorku i zbudujmy zespół. Potem nauczyliśmy się wielu lekcji, robiąc to w ten sposób. Dlatego z wielu powodów, w tym przestojów spowodowanych strajkami, mogliśmy ponownie ocenić odcinki i zobaczyć, co z tego wyszło.

Winderbaum zapewnia, że ta decyzja była najlepszym, co mogło spotkać nadchodzącego Daredevila. Jak sam twierdzi, to "po prostu najlepsze dziewięć epizodów", które stanowią początek czegoś, co może przez wiele sezonów.

Na ten moment mamy zaplanowano jednak dopiero dwa sezony. Pierwszy z nich trafi 4 marca 2025 roku na platformę streamingową Disney+.